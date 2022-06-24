США против российского досмотра судов Украины в Черном море, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда в Черном море, когда заработает "зерновой коридор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после министерской встречи по вопросам продовольствия в Берлине.

"Во-первых, что касается Одессы. Единственное, что мешает вывозить украинское зерно - это российская блокада порта. Когда Россия говорит о якобы готовности пропустить корабли, это создает потенциальный риск прямого нападения на Одессу", - отметил Блинкен.

По его словам, украинская сторона должна быть уверена, что Россия не атакует Одессу, пока будет открываться морской коридор.

"По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, которые выходят из украинских портов и отправляются в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - добавил Блинкен.