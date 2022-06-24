США проти російського огляду суден України в Чорному морі, - Блінкен

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти того, щоб Росія оглядала українські судна в Чорному морі, коли запрацює "зерновий коридор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена після міністерської зустрічі з питань продовольства в Берліні.

"По-перше, що стосується Одеси. Єдине, що заважає вивозити українське зерно - це російська блокада порту. Коли Росія говорить про нібито готовність пропустити кораблі, це створює потенційний ризик прямого нападу на Одесу", - зазначив Блінкен.

За його словами, українська сторона повинна бути впевнена, що Росія не атакує Одесу, поки буде відкриватися морський коридор.

"За яким правом і на підставі якої логіки Росія наполягає на огляді українських суверенних суден, які виходять з українських портів і відправляються в інші країни? Це не має ніякого сенсу", - додав Блінкен.