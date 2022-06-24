США проти російського огляду суден України в Чорному морі, - Блінкен

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти того, щоб Росія оглядала українські судна в Чорному морі, коли запрацює "зерновий коридор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена після міністерської зустрічі з питань продовольства в Берліні.
"По-перше, що стосується Одеси. Єдине, що заважає вивозити українське зерно - це російська блокада порту. Коли Росія говорить про нібито готовність пропустити кораблі, це створює потенційний ризик прямого нападу на Одесу", - зазначив Блінкен.
За його словами, українська сторона повинна бути впевнена, що Росія не атакує Одесу, поки буде відкриватися морський коридор.
"За яким правом і на підставі якої логіки Росія наполягає на огляді українських суверенних суден, які виходять з українських портів і відправляються в інші країни? Це не має ніякого сенсу", - додав Блінкен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна. Очікується, що контроль за виконанням майбутніх домовленостей буде проводитися зі Стамбула, російська сторона побоюється нібито того, що морем до України може надходити зброя.
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