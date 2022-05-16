США не против. Квин рассказала, что нужно для поставок самолетов для Украины

По ее словам, у США нет советских самолетов, поэтому украинские летчики должны были бы проходить обучение для полетов на них.

"Действительно, были обсуждения в рамках НАТО о поставках таких самолетов из других стран, но по ряду причин этот механизм не заработал. Но если государства-союзники, имеющие определенное оружие (в частности, самолеты), хотят поставлять его Украине на двусторонних началах - они могут это делать", - отметила Квин.

Она подчеркнула, что США не блокируют такие поставки, поэтому все, что нужно сделать, - просто перевезти самолеты через границу.