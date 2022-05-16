США не проти. Квін розповіла, що треба для поставок літаків для України

За її словами, у США немає радянських літаків, тому українські льотчики мали б проходити навчання для польотів на них.

"Дійсно, були обговорення в рамках НАТО про постачання таких літаків з інших країн, але з ряду причин цей механізм не запрацював. Але якщо держави-союзники, які мають певну зброю (зокрема, літаки), хочуть постачати її Україні на двосторонніх засадах - вони можуть це робити", - зазначила Квін.

Вона підкреслила, що США не блокують такі поставки, тому все, що треба зробити, - просто перевезти літаки через кордон.