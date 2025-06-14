США проти зниження стелі цін на російську нафту, - Bloomberg

Зниження стелі цін

Нагадаємо, Європейський союз і Велика Британія прагнуть знизити стелю цін з 60 доларів за барель до 45 доларів, щоб підірвати можливості Росії з фінансування війни.

Європейський союз уже включив такі заходи до свого останнього пакету санкцій проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну. Але поки що пакет тільки представила Єврокомісія, чинності він не набув.

Варто зауважити, що на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном ціни не нафту різко піднялися до рівня близько 73 доларів за барель.

Як звернув увагу Інститут вивчення війни (ISW), це може зіграти на руку Росії в її військових зусиллях проти України.

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