США против снижения потолка цен на российскую нефть, - Bloomberg

Снижение потолка цен

Напомним, Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен с 60 долларов за баррель до 45 долларов, чтобы подорвать возможности России по финансированию войны.

Европейский союз уже включил такие меры в свой последний пакет санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Но пока что пакет только представила Еврокомиссия, в силу он не вступил.

Стоит заметить, что на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном цены не нефть резко поднялись до уровня около 73 долларов за баррель.

Как обратил внимание Институт изучения войны (ISW), это может сыграть на руку России в ее военных усилиях против Украины.

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