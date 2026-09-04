США просять Україну не бити по енергетиці Росії через візит посланців Трампа, - NYT

США просять Україну утриматися від атак

За словами офіційних осіб, знайомих з дипломатичними зусиллями, Стів Віткофф та Джаред Кушнер 5-6 вересня відвідають Москву та Київ. Вони спробують відновити переговори щодо мирної угоди, яка б припинила війну РФ проти України.

За словами чиновників, переговори щодо поїздки тривають уже кілька тижнів. Причому США наполягають на тому, щоб Україна тимчасово припинила атаки безпілотників на Москву та енергетичні об'єкти країни, поки двоє представників перебувають у Росії.

Також США хочуть, щоб росіяни аналогічним чином припинили ракетні атаки на Київ у цей час, пише видання.

Чиновники розмовляли на умовах анонімності, обговорюючи поїздку, про яку ще офіційно не було оголошено.

Незрозуміло, пише видання, чи американці пропонують очільникам країн нові пропозиції, чи підштовхують їх до узгодження питань, що залишилися. Головним з яких є те, хто контролюватиме Донбас.

Раніше РБК-Україна писало, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Київ 6 вересня. У цей час росіяни мають призупинити атаки, заявив президент України Володимир Зеленський.