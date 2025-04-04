США пропустять "Рамштайн": Рютте пояснив, що буде з поставками зброї в Україну

США не братиме участі в "Рамштайні"

Нагадаємо, кілька днів тому видання Defense News написало, що міністр оборони США Піт Хегсет не братиме участі у зустрічі Контактної групи з оборони України, яка запланована на 11 квітня.

Таким чином, міністр оборони США вперше не буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн".

При цьому, як писало видання, малоймовірно, що Пентагон надішле високопоставлених чиновників на таку зустріч.

Варто зауважити, що Хегсет брав участь у зустрічі "Рамштайн" у лютому. Але тоді він був радше "спостерігачем" - жодної нової військової допомоги Україні США не оголошували.

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