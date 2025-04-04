США пропустят "Рамштайн": Рютте объяснил, что будет с поставками оружия в Украину

США не будет участвовать в "Рамштайне"

Напомним, несколько дней назад издание Defense News написало, что министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая запланирована на 11 апреля.

Таким образом, министр обороны США впервые не будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн".

При этом, как писало издание, маловероятно, что Пентагон пришлет высокопоставленных чиновников на такую встречу.

Стоит заметить, что Хегсет участвовал во встрече "Рамштайна" в феврале. Но тогда он был скорее "наблюдателем" - никакой новой военной помощи Украине США не объявляли.

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