США о пропаганде РФ: мир больше не одурачен этой ложью

Соединенные Штаты заявили, что российская пропаганда больше не одурачит мир своей ложью. В США заявили, что все фейки про Украину взяты из учебника по Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Киеве в Twitter.