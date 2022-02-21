США про пропаганду РФ: світ більше не обдурений цією брехнею

Сполучені Штати заявили, що російська пропаганда більше не обдурить світ своєю брехнею. У США заявили, що всі фейки про Україну взяті з підручника з Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Києві в Twitter.