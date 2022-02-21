США о пропаганде РФ: мир больше не одурачен этой ложью
Соединенные Штаты заявили, что российская пропаганда больше не одурачит мир своей ложью. В США заявили, что все фейки про Украину взяты из учебника по Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Киеве в Twitter.
"Исполнение Россией прозрачных, заезженных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы не было таким разрушительным и опасным. Операции под ложным флагом, дезинформация, а теперь и собственные прокси, "просящие" защиты. Все это прямо из учебника Грузии, и мир больше не одурачен этой ложью", - говорится в сообщении.
Напомним, что США предупредили о вторжении РФ в Украину под чужим флагом.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о возможных провокациях со стороны РФ. Это может быть теракт или химическая атака.