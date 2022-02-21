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США про пропаганду РФ: світ більше не обдурений цією брехнею

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Вашингтон, Понеділок 21 лютого 2022 17:27
США про пропаганду РФ: світ більше не обдурений цією брехнею Фото: (wikimedia )
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати заявили, що російська пропаганда більше не обдурить світ своєю брехнею. У США заявили, що всі фейки про Україну взяті з підручника з Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Києві в Twitter.

"Виконання Росією прозорих, заїжджених сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним. Операції під помилковим прапором, дезінформація, а тепер і власні проксі, "просять" захисту. Все це прямо з підручника Грузії, і світ більше не обдурений цією брехнею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що США попередили про вторгнення РФ в Україну під чужим прапором.

Раніше повідомлялося, що держсекретар Ентоні Блінкен розповів про можливі провокації з боку РФ. Це може бути теракт або хімічна атака.

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Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
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