В США прокомментировали отсутствие Китая на саммите мира в Швейцарии

В США поддерживают саммит мира по Украине. В то же время, в Белом доме не понимают, как именно этому может способствовать китайская сторона.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Отвечая на вопрос журналистов, разделяют ли в Вашингтоне беспокойство Киева из-за отсутствия на саммите Китая, Миллер сказал, что Соединенные Штаты не видят, каким образом Китай может играть положительную роль в решении войны.

Как заметил спикер Госдепартамента, в США всегда ясно заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы он захотел.

"Но пока сложно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", - сказал Миллер.

В то же время он отметил, что Вашингтон планирует и дальше вести диалог с Пекином относительно недовольства такими его действиями и планирует привлекать к ответственности причастные к этой организации.

Поддержка саммита мира

В то же время Миллер отметил поддержку США дипломатических усилий Украины и выразил ожидания успеха мероприятия.

"Мы поддерживаем мирный саммит, мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите, что вице-президент Соединенных Штатов будет лично присутствовать на этом саммите. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины", - добавил он.

На уточнение, присутствует ли на мероприятии Госсекретарь США Энтони Блинкен, Миллер отметил, что пока не располагает такой информацией и "нет никаких данных о планировании этого саммита мира".