В США прокомментировали отсутствие Китая на саммите мира в Швейцарии
В США поддерживают саммит мира по Украине. В то же время, в Белом доме не понимают, как именно этому может способствовать китайская сторона.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Отвечая на вопрос журналистов, разделяют ли в Вашингтоне беспокойство Киева из-за отсутствия на саммите Китая, Миллер сказал, что Соединенные Штаты не видят, каким образом Китай может играть положительную роль в решении войны.
Как заметил спикер Госдепартамента, в США всегда ясно заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы он захотел.
"Но пока сложно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", - сказал Миллер.
В то же время он отметил, что Вашингтон планирует и дальше вести диалог с Пекином относительно недовольства такими его действиями и планирует привлекать к ответственности причастные к этой организации.
Поддержка саммита мира
В то же время Миллер отметил поддержку США дипломатических усилий Украины и выразил ожидания успеха мероприятия.
"Мы поддерживаем мирный саммит, мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите, что вице-президент Соединенных Штатов будет лично присутствовать на этом саммите. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины", - добавил он.
На уточнение, присутствует ли на мероприятии Госсекретарь США Энтони Блинкен, Миллер отметил, что пока не располагает такой информацией и "нет никаких данных о планировании этого саммита мира".
Саммит мира в Швейцарии
Первый саммит мира, инициированный Украиной совместно со Швейцарией, пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.
Известно, что свое участие в мероприятии подтвердили 107 стран и международных организаций.
В частности, сегодня стало известно о том, что к саммиту мира присоединятся представители ООН.
В то же время, несколько стран отказались быть представленными на саммите мира. Более подробно об этом читайте - в материале РБК-Украина .
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