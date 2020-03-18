В США произошло сильное землетрясение

В американском штате Юта утром 18 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около 7:09 по местному времени и было сосредоточено примерно в 10 милях к западу от Солт-Лейк-Сити и совсем недалеко от города Магна.

Отмечается, что в настоящее время информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения не поступала, однако известно, что в некоторых районах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Напомним, ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Небольшое землетрясение, эпицентр которого залегал в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.

Также РБК-Украина писало, что 26 февраля на востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Специалисты установили, что очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Кроме того, утром 23 февраля вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате землетрясения погибли 9 человек и 104 пострадали.