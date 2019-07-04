В США произошло мощное землетрясение

На юге штата Калифорния (Соединенные Штаты Америки) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации центра, эпицентр находился в 195 км к северу от города Лос-Анджелес (население около 4 млн человек). Очаг залегал на глубине 9 км.

В Лос-Анджелесе и в Лас-Вегасе, по заявлениям местных жителей, чувствовались подземные толчки.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали, угроза цунами также объявлена не была.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае в результате землетрясения магнитудой 6,0 по меньшей мере 11 человек погибли и более сотни пострадали. Землетрясение произошло в ночь на 18 июня. Землетрясение силой 6 баллов обрушилось на юго-запад китайской провинции Сычуань.

Кроме того, что западе Франции в пятницу, 21 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Во французской Национальной сейсмической службе заявили, что эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир, что на западе страны.

Также землетрясение магнитудой 6,5 произошло к северо-западу от острова Ванкувер в Канаде. Эпицентр залегал на глубине около 10 км в 225 км от города Порт-Харди.