У США стався потужний землетрус

На півдні штату Каліфорнія (Сполучені Штати Америки) стався потужний землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За інформацією центру, епіцентр знаходився в 195 км на північ від міста Лос-Анджелес (населення близько 4 млн чоловік). Вогнище залягало на глибині 9 км.

В Лос-Анджелесі і в Лас-Вегасі, за заявами місцевих жителів, відчувалися підземні поштовхи.

Дані про руйнування і постраждалих поки не надходили, загроза цунамі також оголошена не була.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті землетрусу магнітудою 6,0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали. Землетрус стався в ніч на 18 червня. Землетрус силою 6 балів обрушилася на південно-захід китайській провінції Сичуань.

Крім того, що заході Франції в п'ятницю, 21 червня, стався сильний землетрус магнітудою 5,1 балів. У французькій Національній сейсмічної службі заявили, що епіцентр землетрусу, що сколихнув всю Францію, знаходився поблизу міста Брессюир, що на заході країни.

Також землетрус магнітудою 6,5 сталося на північний захід від острова Ванкувер в Канаді. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 10 км в 225 км від міста Порт-Харді.