ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 02:00
В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Фото: землетрясение в Китае (twitter.com/ChinaPlusNews)

СМИ Китая сообщают о минимум 11 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,0

В Китае в результате землетрясения магнитудой 6.0 по меньшей мере 11 человек погибли и более сотни пострадали. Землетрясение произошло в ночь на 18 июня, передает РБК-Украина со ссылкой на China plus.

Землетрясение силой 6 баллов обрушилось на юго-запад китайской провинции Сычуань. По данным Китайского центра землетрясений (CENC), эпицентр подземных толчков залегал на глубине 16 км.

Как рассказали местные жители, землетрясение было довольно сильным и несколько толчков произошли в течение получаса. Многие жители многоэтажек бросились искать убежища в подвалах.

Отправившись на поиски жертв и пострадавших спасатели обнаружили, что погибли 11 человек, еще 122 получили ранения.

 

Фото: землетрясение в Китае (twitter.com/ChinaPlusNews)

Напомним, 1 июня мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Албании на юго-востоке от столицы в сельских районах. В результате ранения получили по меньшей мере 2 человека. Также в Министерстве обороны Албании сообщили, что было повреждено минимум 5 домов.

В Тихом океане зафиксировали два сильных землетрясения В Турции произошло сильное землетрясение
Новости Украины Китайземлетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь