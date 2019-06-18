В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Фото: землетрясение в Китае (twitter.com/ChinaPlusNews)

СМИ Китая сообщают о минимум 11 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,0

В Китае в результате землетрясения магнитудой 6.0 по меньшей мере 11 человек погибли и более сотни пострадали. Землетрясение произошло в ночь на 18 июня, передает РБК-Украина со ссылкой на China plus.

Землетрясение силой 6 баллов обрушилось на юго-запад китайской провинции Сычуань. По данным Китайского центра землетрясений (CENC), эпицентр подземных толчков залегал на глубине 16 км.

Как рассказали местные жители, землетрясение было довольно сильным и несколько толчков произошли в течение получаса. Многие жители многоэтажек бросились искать убежища в подвалах.

Отправившись на поиски жертв и пострадавших спасатели обнаружили, что погибли 11 человек, еще 122 получили ранения.

Фото: землетрясение в Китае (twitter.com/ChinaPlusNews)

Напомним, 1 июня мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Албании на юго-востоке от столицы в сельских районах. В результате ранения получили по меньшей мере 2 человека. Также в Министерстве обороны Албании сообщили, что было повреждено минимум 5 домов.