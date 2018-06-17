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В США произошла стрельба на выставке, есть погибший

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 15:48
Фото: полиция США (flickr.com-Timo)
Фото: полиция США (flickr.com-Timo)

Причины происшествия неизвестны

В городе Трентон в штате Нью-Джерси (Соединенные штаты Америки) произошла перестрелка на выставке Art All Night, в результате которой погиб человек и еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщает USA Today.

Так, согласно информации правоохранительных органов, причины происшествия неизвестны.

Вместе с тем, отмечается, что есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке.

"Один из подозреваемых, 33-летний мужчина, был застрелен", - пишет издание.

Отмечается также, что полицейский, находившийся не при исполнении в момент происшествия, открыл ответный огонь.

На данный момент, устанавливается, чей именно выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, полиция, Стрельба, Жертвы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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