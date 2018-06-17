В США произошла стрельба на выставке, есть погибший

Причины происшествия неизвестны
В городе Трентон в штате Нью-Джерси (Соединенные штаты Америки) произошла перестрелка на выставке Art All Night, в результате которой погиб человек и еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщает USA Today.
Так, согласно информации правоохранительных органов, причины происшествия неизвестны.
Вместе с тем, отмечается, что есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке.
"Один из подозреваемых, 33-летний мужчина, был застрелен", - пишет издание.
Отмечается также, что полицейский, находившийся не при исполнении в момент происшествия, открыл ответный огонь.
На данный момент, устанавливается, чей именно выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей.