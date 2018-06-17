В США сталася стрілянина на виставці, є загиблий

Причини події невідомі

У місті Трентон в штаті Нью-Джерсі (Сполучені штати Америки) сталася перестрілка на виставці Art All Night, в результаті якої загинула людина і ще 16 осіб отримали поранення. Про це повідомляє USA Today.

Так, згідно з інформацією правоохоронних органів, причини події невідомі.

Разом з тим, відзначається, що є кілька підозрюваних, які могли влаштувати стрілянину на виставці.

"Один з підозрюваних, 33-річний чоловік, був застрелений", - пише видання.

Відзначається також, що поліцейський, який знаходився не при виконанні в момент події, відкрив у відповідь вогонь.

На даний момент, встановлюється, чий саме постріл, поліцейського або підозрюваних, призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Торонто на одному з дитячих майданчиків отримали поранення двоє дітей.