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В США сталася стрілянина на виставці, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 15:48
Фото: поліція США (flickr.com-Timo)
Фото: поліція США (flickr.com-Timo)

Причини події невідомі

У місті Трентон в штаті Нью-Джерсі (Сполучені штати Америки) сталася перестрілка на виставці Art All Night, в результаті якої загинула людина і ще 16 осіб отримали поранення. Про це повідомляє USA Today.

Так, згідно з інформацією правоохоронних органів, причини події невідомі.

Разом з тим, відзначається, що є кілька підозрюваних, які могли влаштувати стрілянину на виставці.

"Один з підозрюваних, 33-річний чоловік, був застрелений", - пише видання.

Відзначається також, що поліцейський, який знаходився не при виконанні в момент події, відкрив у відповідь вогонь.

На даний момент, встановлюється, чий саме постріл, поліцейського або підозрюваних, призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Торонто на одному з дитячих майданчиків отримали поранення двоє дітей.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, полиция, Стрільба, Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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