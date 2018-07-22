В США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете

Полиции удалось схватить ранее застрелившего двух женщин в Лос-Анджелесе мужчину

В Лос-Анджелесе (США) вооруженный мужчина, уходящий на машине от полицейской погони, забаррикадировался в супермаркете Trader Joe's, где находились посетители и сотрудники магазина. Об этом сообщило CNN.

В ходе погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.

Медики госпитализировали из машины, на которой передвигался преступник, 20-летнюю женщину.

К супермаркету прибыли несколько сотен полицейских, пожарных, сотрудников спецслужб и спецназовцы, нескольким посетителям магазина удалось выбраться из него.

Стражи правопорядка попытались вести переговоры с забарикадировавшимся мужчиной.

Позже полиция Лос-Анджелеса сообщила, что вооруженный мужчина был схвачен, в ходе задержания никто не пострадал.

Офицер полиции Лос-Анджелеса Майк Лопес рассказал, что ранее на юге города задержанный застрелил свою бабушку и женщину, затем он посадил еще одну раненую женщину в автомобиль Toyota Camry и попытался скрыться с места убийства, однако его начали преследовать полицейские.

Фото: стрельба в Лос-Анджелесе

Напомним, на юге Швеции в городе Эребру произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, двое из них позже скончались в больнице.