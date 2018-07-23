У США сталася стрілянина в церкві, є загиблий

У результаті стрілянини в мормонській церкви одна людина загинула і ще одна була поранена

У місті Феллон штату Невада, США, місцевий житель прийшов в мормонську церкву і відкрив вогонь. Про це повідомляє Fox News.

На момент події в церкві перебувало близько 50 осіб. У результаті стрілянини загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Зробивши кілька пострілів, стрілець покинув будівлю і відправився додому.

Пізніше чоловік здався в поліцію сам. Мотиви його вчинку не повідомляються, триває розслідування.

Нагадаємо, у США озброєний чоловік забарикадувався в супермаркеті. Під час погоні машина врізалася у стовп, після чого злочинець вискочив з неї та відкрив вогонь по співробітниках поліції, які відкрили вогонь у відповідь.