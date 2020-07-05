В США произошла стрельба в ночном клубе

Фото: клуб, где произошла стрельба (twitter.com/wyffnews4)

Ранения получили по меньшей мере 12 человек

В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл.

Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.

По данным издания, в клубе проходил концерт.

États-Unis : Le DJ de la discothèque Lavish Lounge a enregistré le moment de la fusillade (Greenville, Caroline du Sud) pic.twitter.com/uCOw9IFC6o — Alexandre L_B (@alex_le_bars) July 5, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих.

Кроме того, в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

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Автор: РБК-Украина