В США произошла стрельба в ночном клубе

Ранения получили по меньшей мере 12 человек
В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл.
Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.
По данным издания, в клубе проходил концерт.
États-Unis : Le DJ de la discothèque Lavish Lounge a enregistré le moment de la fusillade (Greenville, Caroline du Sud) pic.twitter.com/uCOw9IFC6o— Alexandre L_B (@alex_le_bars) July 5, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих.
Кроме того, в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.
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Автор: РБК-Украина