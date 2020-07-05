ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США произошла стрельба в ночном клубе

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 13:02
В США произошла стрельба в ночном клубе
Фото: клуб, где произошла стрельба (twitter.com/wyffnews4)

Ранения получили по меньшей мере 12 человек

В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл.

Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.

По данным издания, в клубе проходил концерт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих.

Кроме того, в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь