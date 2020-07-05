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В США автомобиль въехал в толпу протестующих, есть жертва

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 10:19
В США автомобиль въехал в толпу протестующих, есть жертва
Фото: автомобиль въехал в толпу в Сэтле (seattletimes.com)

Водителя задержали

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, во время акции протеста автомобиль въехал в толпу протестующих. В результате происшествия один человек погиб, еще один - получил серьезные травмы.

Об этом сообщает газета Seattle Times.

Отмечается, что в субботу в Сиэтле прошла акция протеста против расизма и в поддержку прав женщин, во время которой автомобиль въехал в толпу на частично перекрытой проезжей части. Водитель был задержан.

Двадцатичетырехлетняя жительница Сиэтла Саммер Тейлор скончалась в медицинском центре Harborview. Еще одна участница демонстраций, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Напомним, ранее демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джексона, которая находится напротив Белого дома.

Кроме того, протестующие снесли и сбросили в залив памятник Христофору Колумбу.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиавтомобилиДТП
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