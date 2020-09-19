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У США сталася масова стрілянина, 14 поранених і двоє загиблих

Рочестер, Субота 19 вересня 2020 12:58
У США сталася масова стрілянина, 14 поранених і двоє загиблих
Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці в ніч на 19 вересня. В результаті 2 людини загинули та 14 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал ABC.

За даними поліції, загинула жінка і чоловік у віці від 18 до 22 років. 14 осіб, які вижили, доставили у дві місцеві лікарні. Ніхто з інших жертв не отримав небезпечних для життя травм.

Поліція не розголошує імена жертв і не пізнає підозрюваних. Правоохоронці ще опитують свідків, щоб отримати додаткову інформацію про те, як почалася стрілянина, і дізнатися більше про підозрюваного або підозрюваних.

Поліцейські по прибуттю на місце події побачили, як 100 осіб тікали з місця стрілянини. До тих пір, поки не надійшов виклик служби екстреної допомоги з приводу стрілянини, ніхто не поскаржився на велике скупчення людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів, двоє людей отримали вогнепальні поранення.

Також повідомлялося, що в Нікополі відбулася стрілянина, в результаті якої загинули двоє осіб.

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