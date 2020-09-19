У США сталася масова стрілянина, 14 поранених і двоє загиблих

Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)

В американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці в ніч на 19 вересня. В результаті 2 людини загинули та 14 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал ABC.

За даними поліції, загинула жінка і чоловік у віці від 18 до 22 років. 14 осіб, які вижили, доставили у дві місцеві лікарні. Ніхто з інших жертв не отримав небезпечних для життя травм.

Поліція не розголошує імена жертв і не пізнає підозрюваних. Правоохоронці ще опитують свідків, щоб отримати додаткову інформацію про те, як почалася стрілянина, і дізнатися більше про підозрюваного або підозрюваних.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

Поліцейські по прибуттю на місце події побачили, як 100 осіб тікали з місця стрілянини. Д о тих пір, поки не надійшов виклик служби екстреної допомоги з приводу стрілянини, ніхто не поскаржився на велике скупчення людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів, двоє людей отримали вогнепальні поранення.

Також повідомлялося, що в Нікополі відбулася стрілянина, в результаті якої загинули двоє осіб.