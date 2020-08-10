В США произошел взрыв, есть жертва и пострадавшие

В результате взрыва несколько человек оказались под завалами
В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали.
Об этом сообщает местная пожарная служба в Twitter.
"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.
Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь.
Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, погибли более 220 человек.