У США стався вибух, є жертва і постраждалі

В американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух декількох будинків. В результаті події загинула щонайменше одна людина, ще троє - постраждали.

Про це повідомляє місцева пожежна служба в Twitter.

"Вибухнули кілька будинків. Не менш п'яти людей опинилися під завалами, деякі з них діти ... Одна людина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході рятувальної операції три людини були витягнуті з-під уламків. Їх стан оцінюється як критичний.

Ще одна людина знаходиться під завалами, рятувальникам вдалося встановити з ним зв'язок.

Причини події встановлюються. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, загинули понад 220 осіб.