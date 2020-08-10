У США стався вибух, є жертва і постраждалі

В результаті вибуху декілька людей опинилися під завалами
В американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух декількох будинків. В результаті події загинула щонайменше одна людина, ще троє - постраждали.
Про це повідомляє місцева пожежна служба в Twitter.
"Вибухнули кілька будинків. Не менш п'яти людей опинилися під завалами, деякі з них діти ... Одна людина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ході рятувальної операції три людини були витягнуті з-під уламків. Їх стан оцінюється як критичний.
Ще одна людина знаходиться під завалами, рятувальникам вдалося встановити з ним зв'язок.
Причини події встановлюються. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, загинули понад 220 осіб.