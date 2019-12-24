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В США произошел взрыв в гостинице, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 20:59
В США произошел взрыв в гостинице, есть пострадавшие
Фото: место взрыва (twitter.com/WCAX_Cutler)

Среди пострадавших - двое пожарных и восемь постояльцев

В Соединенных Штатах в городе Лебанон (штат Нью-Гэмпшир) произошел взрыв в гостинице, в результате которого пострадали десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщается, среди пострадавших - двое пожарных и восемь постояльцев. Их жизни ничего не угрожает.

Причиной пожара и последовавшего за ним взрыва пока не известна. В результате происшествия пятиэтажное здание сильно повреждено.

Около 75 клиентов гостиницы переселили в другую гостиницу.

Напомним, на заводе нефтяной компании Exxon Mobil в штате Техас (США) произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 37 человек. Директор завода заявил, что пожар произошел в результате взрыва в одном из подразделений на заводе.

Кроме того, в Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще 2 пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.

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