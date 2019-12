В США произошел взрыв в гостинице, есть пострадавшие

Среди пострадавших - двое пожарных и восемь постояльцев

В Соединенных Штатах в городе Лебанон (штат Нью-Гэмпшир) произошел взрыв в гостинице, в результате которого пострадали десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщается, среди пострадавших - двое пожарных и восемь постояльцев. Их жизни ничего не угрожает.

Причиной пожара и последовавшего за ним взрыва пока не известна. В результате происшествия пятиэтажное здание сильно повреждено.

Около 75 клиентов гостиницы переселили в другую гостиницу.

#BREAKING: 3rd alarm fire here at the Element Hotel on Route 120 in #LebanonNH. @MyNBC5 pic.twitter.com/GYWZbo1cDZ