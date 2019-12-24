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У США стався вибух у готелі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 20:59
У США стався вибух у готелі, є постраждалі
Фото: місце вибуху (twitter.com/WCAX_Cutler)

Серед постраждалих - двоє пожежників і вісім постояльців

У Сполучених Штатах у місті Лебанон (штат Нью-Гемпшир) стався вибух в готелі, в результаті якої постраждали десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Як повідомляється, серед постраждалих - двоє пожежників і вісім постояльців. Їх життю нічого не загрожує.

за Причиною пожежі і послідував за ним вибуху поки не відома. В результаті події п'ятиповерхова будівля сильно пошкоджена.

Близько 75 клієнтів готелю переселили в інший готель.

Нагадаємо, на заводі нафтової компанії Exxon Mobil в штаті Техас (США) сталася пожежа, в результаті якого постраждали не менше 37 осіб. Директор заводу заявив, що пожежа сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів на заводі.

Крім того, в Техасі спалахнув пожежа на хімічному заводі округу Харріс. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 2 постраждали. За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

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