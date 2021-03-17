В США происходит крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск

Так, в феврале американские пограничники задержали более 100,4 тысяч человек на границе с Мексикой, что является самым большим показателем после пограничного кризиса 2019 года.

"В среднем мы имеем больше людей на юго-западной границе, чем в течение последних 20-ти лет", - заметил Алехандро.

По словам министра, несмотря на это, количество попыток пересечения границы США беженцами из Центральной Америки и Мексики стабильно растет с апреля 2020 года.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект строительства стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

РБК-Украина писало, что объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2020 года составил 11 29 млн долларов. Это на 38 млн долларов больше, чем годом ранее (1 091 млн долларов).