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У США відбувається найбільший за останні 20 років міграційний сплеск

Автор: Даша Харченко

США зараз можуть переживати найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.

Про це йдеться в офіційній заяві міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса.

Так, в лютому американські прикордонники затримали понад 100,4 тисяч людей на кордоні з Мексикою, що є найбільшим щомісячним показником після прикордонної кризи 2019 року.

"В середньому ми маємо більше людей на південно-західному кордоні, ніж вподовж останніх 20-ти років", - зауважив Алехандро.

За словами міністра, попри це, кількість спроб перетину кордону США біженцями з Центральної Америки й Мексики стабільно зростає з квітня 2020 року.

Нагадаємо,президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проект щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

РБК-Україна писало, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2020 року склав 11 29 млн доларів. Це на 38 млн доларів більше, ніж роком раніше (1 091 млн доларів).

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденмиграцияМігранти
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