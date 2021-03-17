У США відбувається найбільший за останні 20 років міграційний сплеск

Так, в лютому американські прикордонники затримали понад 100,4 тисяч людей на кордоні з Мексикою, що є найбільшим щомісячним показником після прикордонної кризи 2019 року.

"В середньому ми маємо більше людей на південно-західному кордоні, ніж вподовж останніх 20-ти років", - зауважив Алехандро.

За словами міністра, попри це, кількість спроб перетину кордону США біженцями з Центральної Америки й Мексики стабільно зростає з квітня 2020 року.

Нагадаємо,президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проект щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

РБК-Україна писало, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2020 року склав 11 29 млн доларів. Це на 38 млн доларів більше, ніж роком раніше (1 091 млн доларів).