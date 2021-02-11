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Байден закрыл проект строительства стены с Мексикой

Новина українською → Вашингтон, Четверг 11 февраля 2021 18:18
Байден закрыл проект строительства стены с Мексикой Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект относительно строительства стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически режим ЧС означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

"Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - заявил Байден.

Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе".

При этом президент попросил палату представителей США пересмотреть всех ресурсы, направленных на строительство стены с Мексикой.

Напомним, 21 января в США приостановили строительство стены с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Джо Байден подписал свои первые указы на посту президента Соединенных Штатов. Так, новый глава государства остановил строительство стены с Мексикой и отменил усиление миграционного контроля.

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