США проинформировали Украину о содержании ответа на предложения РФ по безопасности, - Госдеп

"Мы показали им предварительный вид документа, чтобы получить их отзыв и учесть его. Эти ответы не будут сюрпризом для НАТО, для Европейского союза и для Украины", - заявил Прайс.

В то же время, по словам пресс-секретаря Госдепа, американский ответ на "гарантии безопасности" не станет сюрпризом и для России.

Напомним, ранее мы сообщали, что НАТО даст письменный ответ России по гарантиям безопасности параллельно с США.

Кроме того, сегодня американские СМИ раскрыли возможное содержание ответа США на предложение РФ по гарантиям безопасности.