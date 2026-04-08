США програли у війні і прийняли 10 пунктів Тегерана, - Рада нацбезпеки Ірану

У заяві Ради нацбезпеки Ірану сказано, що Тегеран здобув перемогу, а США ще на 10 день війни зрозуміли, що не зможуть здобути перемогу.

"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ повинні залишатися єдиними і непохитними", - йдеться в заяві.

Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану Ірану. За версією Тегерана, Вашингтон погодився на таке:

зобов'язання про ненапад;

збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;

згоду на збагачення урану;

скасування всіх первинних санкцій;

скасування всіх вторинних санкцій;

припинення дії всіх резолюцій Ради безпеки ООН;

припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;

виплата компенсації Ірану;

виведення американських бойових сил із регіону;

припинення війни на всіх фронтах, включно з війною проти "Хезболли" в Лівані.

Однак варто зазначити, що Трамп у себе в соцмережах писав лише про готовність обговорити пропозицію з 10 пунктів.