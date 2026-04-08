Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США програли у війні і прийняли 10 пунктів Тегерана, - Рада нацбезпеки Ірану

02:49 08.04.2026 Ср
2 хв
Трактування США та Ірану про згоду на іранський мирний план розходяться
aimg Едуард Ткач
Фото: Іран стверджує, що США на 10 день уже зрозуміли, що не переможуть (Getty Images)

США, Ізраїль та Іран досягли угоди про двотижневе перемир'я. Тим часом у Тегерані заявляють, що Вашингтон програв і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times і Clash Report.

У заяві Ради нацбезпеки Ірану сказано, що Тегеран здобув перемогу, а США ще на 10 день війни зрозуміли, що не зможуть здобути перемогу.

"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ повинні залишатися єдиними і непохитними", - йдеться в заяві.

Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану Ірану. За версією Тегерана, Вашингтон погодився на таке:

  • зобов'язання про ненапад;
  • збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;
  • згоду на збагачення урану;
  • скасування всіх первинних санкцій;
  • скасування всіх вторинних санкцій;
  • припинення дії всіх резолюцій Ради безпеки ООН;
  • припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;
  • виплата компенсації Ірану;
  • виведення американських бойових сил із регіону;
  • припинення війни на всіх фронтах, включно з війною проти "Хезболли" в Лівані.

Однак варто зазначити, що Трамп у себе в соцмережах писав лише про готовність обговорити пропозицію з 10 пунктів.

Трамп оголосив перемир'я з Іраном

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум - відкрити Ормузьку протоку до 3 години ночі 8 квітня (за Києвом). В іншому разі він погрожував бомбити всі мости й електростанції в країні.

На тлі закінчення дедлайну сторони вели дуже інтенсивні переговори і буквально за півтори години до загрози початку умовного "армагеддону", Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я, яке пропонував Пакистан.

Виходячи з його слів, він погодився за умови, якщо Іран відкриє Ормузьку протоку. Також він додав, що під час двотижневого перемир'я сторони досягатимуть остаточної угоди, яка призведе до миру як з Іраном, так і загалом на Близькому Сході.

