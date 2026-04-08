США проиграли в войне и приняли 10 пунктов Тегерана, - Совет нацбезопасности Ирана

В заявлении Совета нацбезопасности Ирана сказано, что Тегеран одержал победу, а США еще на 10 день войны поняли, что не смогут одержать победу.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.

Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана. По версии Тегерана, Вашингтон согласился на следующее:

обязательство о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузким проливом;

согласие на обогащение урана;

отмену всех первичных санкций;

отмену всех вторичных санкций;

прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплата компенсации Ирану;

вывод американских боевых сил из региона;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

Однако стоит отметить, что Трамп у себя в соцсетях писал лишь о готовности обсудить предложение из 10 пунктов.