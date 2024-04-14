У США прогнозують запуск 400-500 дронів і ракет по Ізраїлю, - ABC News

Представники США вважають, що по території Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет. ЦАХАЛ має намір спробувати перехопити цілі, перш ніж вони досягнуть неба Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та CNN .

Високопоставлений американський чиновник сказав ABC News, що, за оцінками США, на Ізраїль буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та Йемену, але основна частина буде запущена з Ірану.

Повідомляється, що використовуються безпілотники типу "Шахед", такі ж, як і проти України.

За словами ізраїльського військового чиновника, ВПС мають намір спробувати перехопити дрони, перш ніж вони досягнуть ізраїльського неба.

Ізраїль очікує, що з часом Іран може запустити додаткові хвилі безпілотників, і стежить за іншими іранськими активами на предмет додаткових типів атак, додав ізраїльський військовий чиновник.

Початок іранської атаки на Ізраїль