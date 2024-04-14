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В США прогнозируют запуск 400-500 дронов и ракет по Израилю, - ABC News

Воскресенье 14 апреля 2024 01:17
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В США прогнозируют запуск 400-500 дронов и ракет по Израилю, - ABC News Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Представители США считают, что по территории Израиля будут запущены от 400 до 500 беспилотников и ракет. ЦАХАЛ намерен попытаться перехватить цели, прежде чем они достигнут неба Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и CNN.

Высокопоставленный американский чиновник сказал ABC News, что, по оценкам США, на Израиль будут запущены от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена, но основная часть будет запущена из Ирана.

Сообщается, что используются беспилотники типа "Шахед", такие же, как и против Украины.

По словам израильского военного чиновника, ВВС намерены попытаться перехватить дроны, прежде чем они достигнут израильского неба.

Израиль ожидает, что со временем Иран может запустить дополнительные волны беспилотников, и следит за другими иранскими активами на предмет дополнительных типов атак, добавил израильский военный чиновник.

Начало иранской атаки на Израиль

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников в ответ на ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.

Times of Israel со ссылкой на 12 канал сообщил, что Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.

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