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В США прогнозируют экстремальную жару: температура будет достигать +54 градусов

Автор: Сергей Пышкин

Национальный центр прогноза погоды США предупреждает об экстремальной жаре на территории западной части страны, где сегодня проживает почти 30 млн человек. Согласно прогнозам, температура будет достигать более +54 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NWS.

"В эти выходные прогнозируется опасный уровень жары. Обязательно пейте воду и ограничивайте активность на свежем воздухе в течение дня",- отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, западной части США угрожают не только высокие температуры, но и мощные грозы и высокий риск возникновения лесных пожаров.

В частности, на территории Сакраменто, Лас-Вегаса и северо-западной части штата Аризона отметки температуры будут достигать до 49 градусов. Более 54 градусов ожидается на территории национального парка Долина Смерти, который расположен на границе Калифорнии и Невады.

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