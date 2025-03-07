США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими, - CNN

За словами американських посадовців зі сфери оборони, США не хочуть, щоб їх сприймали як активну частину у допомозі Україні в завданні ударів по території Росії. Тому постачання військової допомоги були призупинені на початку цього тижня.

Однак США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе.

Джерела CNN також зазначають, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска, на який покладаються українські військові, як і раніше працює в Україні.