США продовжують ділитися з Україною деякими розвідданими, - CNN

США продовжують ділитися з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе. Однак скоротили обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американських посадовців зі сфери оборони, США не хочуть, щоб їх сприймали як активну частину у допомозі Україні в завданні ударів по території Росії. Тому постачання військової допомоги були призупинені на початку цього тижня.
Однак США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе.
Джерела CNN також зазначають, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска, на який покладаються українські військові, як і раніше працює в Україні.
Нагадаємо, днями стало відомо, що США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що підтвердив директор ЦРУ. Раніше повідомлялося, що Вашингтон лише обмежив передачу даних для ударів по території Росії, але продовжував ділитися інформацією про позиції окупантів.
Адміністрація Трампа таким чином тисне на Київ, намагаючись змусити Україну сісти за стіл переговорів із Москвою, висуваючи при цьому вимоги лише до української сторони.
Водночас голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова замінити США в питанні надання розвідувальної інформації Україні.
Також, за даними ЗМІ, Британія продовжить постачати Україні розвіддані навіть після припинення обміну між Києвом і Вашингтоном. Проте їхні можливості менші за американські.
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