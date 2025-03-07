США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными, - CNN

По словам американских чиновников из сферы обороны, США не хотят, чтобы их воспринимали как активную часть в помощи Украине в нанесении ударов по территории России. Поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели.

Однако США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.

Источники CNN также отмечают, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.