США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными, - CNN

США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя. Однако сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам американских чиновников из сферы обороны, США не хотят, чтобы их воспринимали как активную часть в помощи Украине в нанесении ударов по территории России. Поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели.
Однако США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.
Источники CNN также отмечают, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.
Напомним, на днях стало известно, что США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что подтвердил директор ЦРУ. Ранее сообщалось, что Вашингтон лишь ограничил передачу данных для ударов по территории России, но продолжал делиться информацией о позициях оккупантов.
Администрация Трампа таким образом давит на Киев, пытаясь заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, выдвигая при этом требования только к украинской стороне.
В то же время глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.
Также, по данным СМИ, Британия продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.
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