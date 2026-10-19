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США продлили защиту для украинцев в последний момент

19:18 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
США продлили защиту для украинцев в последний момент Иллюстративное фото: украинским беженцам в США продлили статус защиты (Getty Images)
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Власти США сохранили статус временной защиты для граждан Судана и Украины. Сегодня, 19 октября, срок действия предоставленной им защиты должен был истечь.

Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель ведомства рассказал, что объявления по украинцам и суданцам, у которых есть статус временной защиты (TPS), будут сделаны "в надлежащее время", а их иммиграционная защита останется в силе.

Это происходит на фоне попыток президента Дональда Трампа добиться высылки некоторых иностранцев из США. Ранее защиту уже отменили для граждан Гаити, Венесуэлы, Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

Временный защищенный статус (TPS) позволяет людям, которые уже находятся в США, оставаться в стране и легально работать, если в их родных странах происходят стихийные бедствия, вооруженные конфликты или возникают другие чрезвычайные обстоятельства.

По состоянию на сейчас известно, что статус TPS в США получили около 240 тысяч украинцев.

Кризис в отношениях Украины и США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заключил с российским диктатором Владимиром Путиным сделку о покупке дизеля.

Такое решение вызвало резкую критику Киева. В частности, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подарки Путину не помогут приблизить мир в Украине.

Также глава украинского государства предупреждал, что после приостановки санкций против российского дизеля могут быть и другие решения в пользу РФ.

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