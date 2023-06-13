США продовжили санкції проти Білорусі ще на рік

Як йдеться у зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також "шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму" продовжують становити загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Штатів.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений Указом № 13405 щодо Білорусі", - заявив американський президент.

У Білому домі зазначили, що розділи закону про національні надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення дії положення в країні (тут - про введені США санкції щодо Білорусі), якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі та не передає Конгресу повідомлення, що таке положення має залишатися чинним.

"Відповідно до цього положення я направив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан в Республіці Білорусь, оголошений відповідно до Указу № 13405 від 16 червня 2006 р., дія якого була розширена відповідно до Указу № 14038 від 9 серпня 2021 року, діятиме і після 16 червня 2023 року", - зазначено у заяві Байдена.

Санкції проти Білорусі

США та країни Європи посилюють санкційні обмеження щодо Білорусі, у тому числі на тлі репресій у країні та підтримки режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Росії у її повномасштабній війні проти України.

Раніше повідомлялося, що в березні Штати ввели нові санкції проти Білорусі та Лукашенка у відповідь на жорстокі репресії проти продемократичного руху та громадянського суспільства.

Перед цим, у лютому, Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора та його оточення. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця лютого 2024 року.