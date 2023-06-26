США продовжать санкційний тиск на ПВК "Вагнера", - Білий дім

Уряд Сполучених Штатів Америки продовжуватиме чинити санкційний тиск на ПВК "Вагнера", щоб позбавити угруповання змоги сіяти хаос та насильство по всьому світу.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми надалі вживатимемо відповідних заходів, щоб обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були", - сказав Кірбі.

Він нагадав, що стосовно ПВК "Вагнера" були застосовані санкції як проти транснаціонального злочинного угруповання. Водночас ця військова компанія продовжує діяти не лише в Україні, а й у країнах Африки та інших регіонах.

Кірбі також зазначив, що наразі зарано робити оцінки й прогнози, як "вагнерівці" діятимуть далі.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.