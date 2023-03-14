США продовжать польоти над Чорним морем, воно нікому не належить, - Білий дім

За його словами, якщо цей інцидент був сигналом росіян про те, що вони хочуть стримати США від польотів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, такий крок зазнає невдачі.

"Ми продовжуватимемо літати і діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що необхідно для забезпечення інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - наголосив Кірбі.

Він також зазначив, що присутність американських безпілотників над Чорним морем не є чимось новим.

"Ми постійно літаємо над цим повітряним простором уже рік. Нам не потрібно проходити якусь реєстрацію у росіян перед польотом у міжнародному повітряному просторі", - додав Кірбі.