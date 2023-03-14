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США продолжат полеты над Черным морем, оно никому не принадлежит, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор в Совете нацбезопасности при Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не будут прекращать полеты над Черным морем после того, как там столкнулись российский истребитель и американский беспилотник.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, если этот инцидент был сигналом россиян о том, что они хотят сдержать США от полетов в международном воздушном пространстве над Черным морем, то такой шаг потерпит неудачу.

"Мы будем продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов нашей национальной безопасности в этой части мира", - подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что присутствие американских беспилотников над Черным морем не является чем-то новым.

"Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже год. Нам не нужно проходить какую-то регистрацию у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве", - добавил Кирби.

Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27.

Позже стало известно, что об инциденте уже проинформировали президента США Джо Байдена.

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