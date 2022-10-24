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США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів, - Пелосі

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Понеділок 24 жовтня 2022 19:27
США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів, - Пелосі Фото: Ненсі Пелосі, речник Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Підтримка України від США продовжуватиметься, навіть якщо республіканці переможуть на майбутніх виборах до Палати представників.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила речник Палати представників Ненсі Пелосі.

"Підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто в Палаті представників та в Сенаті, і вона починається у Білому домі з нашим президентом", - зазначила Пелосі, реагуючи на чутки про можливе скорочення підтримки України при перемозі республіканців на майбутніх виборах.

Також вона згадала про нову роль Ірану у війні Росії проти України та наголосила, що Тегеран робить велику помилку, надаючи допомогу росіянам.

Нагадаємо, раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін МакКарті заявив про готовність його партії скоротити допомогу Україні у разі перемоги на виборах, що відбудуться у листопаді.

Пізніше лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл запропонував президенту США Джо Байдену збільшити підтримку України.

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