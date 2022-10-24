США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов, - Пелоси
Поддержка Украины от США будет продолжаться, даже если республиканцы победят на предстоящих выборах в Палату представителей Конгресса.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашим президентом", - отметила Пелоси, реагируя на слухи о возможном сокращении поддержки Украины при победе республиканцев на предстоящих выборах.
Также она упомянула о новой роли Ирана в войне России против Украины и подчеркнула, что Тегеран совершает большую ошибку, оказывая помощь россиянам.
Напомним, ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о готовности его партии сократить помощь Украине в случае победы на выборах, которые пройдут в ноябре.
Позже лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл предложил президенту США Джо Байдену увеличить поддержку Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.