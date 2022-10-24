США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов, - Пелоси

Поддержка Украины от США будет продолжаться, даже если республиканцы победят на предстоящих выборах в Палату представителей Конгресса.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашим президентом", - отметила Пелоси, реагируя на слухи о возможном сокращении поддержки Украины при победе республиканцев на предстоящих выборах.

Также она упомянула о новой роли Ирана в войне России против Украины и подчеркнула, что Тегеран совершает большую ошибку, оказывая помощь россиянам.