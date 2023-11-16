США продовжать допомагати Україні, це в інтересах їхньої нацбезпеки, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга .

У генсека запитали, про американську допомогу для України та дебати з приводу цього питання в Конгресі США.

Столтенберг відповів, що звісно, важливо, щоб усі союзники продовжували дотримуватися рішень, які спільно були ухвалені на Вільнюському саміті.

"Усі глави держав і урядів, усі союзники по НАТО пообіцяли підтримати Україну не тільки тому, що перемога президента Путіна стане трагедією для українців, а й тому, що це буде небезпечно для нас", - сказав генсек.

Він додав, що тоді ідея полягатиме в тому, що коли авторитарні лідери використовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, вони отримують те, що хочуть, і це зробить світ небезпечнішим, а членів НАТО вразливішими.

США допомагатимуть Україні

Він вважає, що в інтересах національної безпеки всіх союзників по НАТО, зокрема і Сполучених Штатів, не допустити перемоги російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

"І тому я впевнений, що США продовжать надавати підтримку Україні", - сказав Столтенберг.

Він відзначив дії Німеччини, яка лише кілька днів тому зробила нові важливі заяви про збільшення підтримки України. За його словами, інші союзники також оголосили про додаткову підтримку. Тому він вважає, що збільшення допомоги триватиме.

Пакет допомоги США Україні

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. З цієї суми 61 млрд доларів призначаються для України, а 14,3 млрд доларів - для Ізраїлю.

Пізніше новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що інтереси США можуть постраждати, якщо Конгрес не схвалить пакет допомоги Україні.

Нещодавно лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що запит президента Джо Байдена про надання допомоги Україні планується розглянути Палатою представників США після Дня Подяки. Він відзначається 23 листопада.