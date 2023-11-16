США продолжат помогать Украине, это в интересах их нацбезопасности, - Столтенберг

Соединенные Штаты Америки будут продолжать помогать Украине, это в интересах их национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

У генсека спросили, об американской помощи для Украины и дебаты по поводу этого вопроса в Конгрессе США.

Столтенберг ответил, что конечно, важно, чтобы все союзники продолжали придерживаться решений, которые совместно были приняты на Вильнюсском саммите.

"Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас", - сказал генсек.

Он добавил, что тогда идея будет заключаться в том, что когда авторитарные лидеры используют военную силу, когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят, и это сделает мир более опасным, а членов НАТО уязвимыми.

США будут помогать Украине

Он считает, что в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО, в том числе и Соединенных Штатов, не допустить победы российского диктатора Владимира Путина в Украине.

"И поэтому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине", - сказал Столтенберг.

Он отметил действия Германии, которая всего несколько дней назад сделала новые важные заявления об увеличении поддержки Украины. По его словам, другие союзники также объявили о дополнительной поддержке. Поэтому он считает, что увеличение помощи будет продолжаться.

Пакет помощи США Украине

В октябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Из этой суммы 61 млрд долларов назначаются для Украины, а 14,3 млрд долларов - для Израиля.

Позже новый представитель Палаты представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что интересы США могут пострадать, если Конгресс не одобрит пакет помощи Украине.

Недавно лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что запрос президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине планируется рассмотреть Палатой представителей США после Дня Благодарения. Он отмечается 23 ноября.