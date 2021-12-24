UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп

Автор: Анна Полисученко

США продолжают призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Также Соединенные Штаты приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

США считают, что конфликт на востоке Украины может быть решен только в "атмосфере деэскалации", готовы поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.

"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня. Мы готовы помочь облегчить выполнение минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса", - добавили в пресс-службе Госдепа США.

Ранее мы писали, что Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику по Украине после слов Шойгу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США