США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп

США продолжают призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Также Соединенные Штаты приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

США считают, что конфликт на востоке Украины может быть решен только в "атмосфере деэскалации", готовы поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.

"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня. Мы готовы помочь облегчить выполнение минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса", - добавили в пресс-службе Госдепа США.